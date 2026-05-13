体操の世界選手権の代表選考会を兼ねるＮＨＫ杯は１４日に開幕する。１３日は公式練習が行われ、昨年の世界選手権種目別床女王で、４月の全日本個人総合５位の杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）が調整。東京五輪予選から５年ぶりに跳馬でユルチェンコ２回ひねりを入れることを明かし「２、３回けがもしたから怖さはあるけど、その時より技術を変えてやっている。自信を持ってやるだけ」と意気込んだ。久しぶりに大技を投入するため、ゴー