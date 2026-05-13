アメリカのトランプ大統領は13日夜、中国・北京に到着します。イラン情勢や台湾問題などをめぐり、14日、習近平国家主席との会談に臨みます。トランプ大統領：（イラン情勢を）じっくり話し合うつもりだ。習主席は比較的良い対応をしてきたと思う。トランプ大統領は出発に先立ち、習主席との会談でイラン情勢が議題になるとの考えを示しました。これに対し、習主席が重要視するのは「越えてはならないレッドライン」とする台湾問題