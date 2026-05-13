アニメ「うる星やつら」のラム役などで知られる声優の平野文が13日、自身のXを更新。4日に老衰のため死去していたと発表された、アニメ「ルパン三世」などの音楽などで知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんを悼んだ。平野は「あああ、大野雄二さん・・彼岸を渡られて・・。康べえさん、清志さん、そしてマドンナの増山江威子さんに、大歓迎を受けているのかしら」とつづり、アニメ「ルパン三世」でルパン三世の声優を務