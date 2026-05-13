日本甜菜製糖は後場急騰し、年初来高値を更新した。きょう午後２時ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は６９０億円（前期比０．４％増）、営業利益予想は１３億円（前期は５２００万円）、最終利益予想は１２億円（前期比７６．２％減）とした。期末一括配当予想は１００円増配の２６０円としており、これらを好感した買いが集まっている。 砂糖をはじめとす