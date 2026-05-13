森永乳業は後場急落。この日午後２時ごろ、２７年３月期連結業績予想について売上高を５８００億円（前期比１．５％増）、最終利益を２００億円（同１１．５％減）と発表した。大幅増益だった前期から一転減益となる見通しを示しており、これが売り材料視されているようだ。 原料費や物流費など各種コストが重荷となるほか、前期に特別利益を計上した反動などが出る見込み。６月末を基準日に株式４分割を実施することを踏ま