午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９５７、値下がり銘柄数は５５８、変わらずは５１銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、卸売、輸送用機器、精密機器など。値下がりで目立つのは建設、金属製品、石油・石炭など。 出所：MINKABU PRESS