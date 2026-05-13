いすゞ自動車が上げ幅を拡大している。午後２時ごろに発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高３兆７０００億円（前期比６．４％増）、営業利益２６００億円（同２７．６％増）、純利益１６００億円（同１８．６％増）を見込み、年間配当予想を前期比２円増の９４円としたことが好感されている。 トラック・バスなど商用車は、国内向け販売台数１０万台（前期比８％増）を目指すほか、北米を中心に海外で２５万台（同８