紙１枚でスマホスタンドが作れる！即席方法（▶準備するものを見る）▶【写真付きで解説】スマホが倒れるストレスにさよなら！紙1枚で作れる即席スタンドスマホを立てかけたいのに滑り落ちる、スタンドがなくて困った…。そんな悩みを紙1枚で解決！専用グッズがなくても、紙を折るだけでスマホから手を離せる便利な方法があります。SNSでも話題の、道具不要で今すぐ作れるスマホスタンド術をご紹介します。■準備するの