WEST.の小瀧望がInstagramで家族旅行ショットを公開した。 ■自撮りアップや後ろ姿も披露 小瀧は「母の日と母の誕生日が重なったので、沖縄旅行へ。いつもありがとう」と添えて計12点の写真を公開。 【写真】小瀧望が家族と沖縄を楽しむ旅行ショット／姪と甥と遊ぶプラベショット 「めんそーれ」と書かれた看板の下で、キャップにサングラスをのせ、黒いマスク＆チェックシャツ姿で、スタンプで顔を隠した家族とギュ