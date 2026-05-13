セーレン [東証Ｐ] が5月13日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比14.2％増の220億円に伸びたが、27年3月期は前期比4.1％減の211億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比1.3％増の48.3億円となったが、売上営業利益率は前年同期の10.4％→10.0％に低下した。 株探ニュース