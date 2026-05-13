フルハシＥＰＯ [東証Ｓ] が5月13日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比18.0％減の11.7億円になったが、27年3月期は前期比6.9％増の12.5億円に伸びる見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の32円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比17.5％減の3.6億円に減り、売上営業利益率は前年同期の15.9％→13.3％