昭和パックス [東証Ｓ] が5月13日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比14.8％増の18.6億円に伸び、従来予想の15.4億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。7期ぶりに過去最高益を更新した。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比56.4％増の4.5億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.5％→7.4％に改善した。