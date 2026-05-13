三洋化成工業 [東証Ｐ] が5月13日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比26.7％増の122億円に伸びたが、27年3月期は前期比6.2％減の115億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の175円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.6倍の28.6億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.0％→7.8％に改善した。 株探ニュ&