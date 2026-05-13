ジーエス・ユアサコーポレーション [東証Ｐ] が5月13日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比25.6％増の582億円に伸びたが、27年3月期は前期比3.8％減の560億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比8円増の98円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比21.7％増の214億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の