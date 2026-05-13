マルタイ [福証] が5月13日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比10.7％減の6億1900万円になったが、27年3月期は前期比3.4％増の6億4000万円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比37.0％増の7400万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.7％→2.4％に改善した。 株探ニュース