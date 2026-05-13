電算システムホールディングス [東証Ｐ] が5月13日後場(15:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比4.8％増の13億円に伸び、通期計画の38.5億円に対する進捗率は33.8％となり、5年平均の32.1％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の7.0％→7.1％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース