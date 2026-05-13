中国工業 [東証Ｓ] が5月13日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比10.3％減の4.4億円になったが、27年3月期は前期比0.9％増の4.5億円とほぼ横ばい見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を20円→23円(前の期は20円)に増額し、今期も23円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比20.0％減の2.2億円に減り、売上営業利益率は前年同期の7.4％→5.7