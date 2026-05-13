小田原機器 [東証Ｓ] が5月13日後場(15:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比24.1％減の6000万円に減ったが、1-6月期(上期)計画の4億1700万円の赤字をすでに上回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.5％→5.6％に改善した。 株探ニュース