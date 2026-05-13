消防や警察によると13日午後2時半広島市西区己斐上3丁目で建物が燃える火事がありました。「家の近くの屋外でごみが燃えている。建物に燃え移りそう」と通報がありました。消防車15台、救急車2台が出動しているということです。けが人の有無はわかっていません。（2026年5月13日午後3時時点）