タイで中国人観光客の滞在期間を短縮する動きがあると報じられたことについて、同国のシーハサック副首相兼外相は「特定の国を対象にしたものではない」と述べた。仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（中国語版）が12日に報じた。シーハサック氏は同日、外国人観光客のビザ免除滞在期間を現在の60日から30日に半減する案について、「大きな反対には遭わないだろう」との見方を示した。記事によると、タイ当局内では