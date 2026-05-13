戸田ボートの6日間開催「第42回日本モーターボート選手会カップ」は、13日に前検日作業が行われた。経験豊富な技巧派の荒井輝年（52＝岡山）が、前節の地元GW開催でエース桐生順平を優勝に導いた15号機をゲットした。前節の桐生は特に予選の序盤で仕上げに苦心していただけに、特訓後のコメントが注目されたが、第一声は「（桐生）順平くんはどうだった？止める調整をしていたみたいだけど…」と記者へ逆取材。調整の道のり