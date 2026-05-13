アーティストグループ『Number_i』が5月12日、グループの公式Instagramを更新。メンバーがゲームを楽しむ動画を公開し、反響を呼んでいます。 【写真を見る】【 Number_i 】単語ゲームで対決に ファン反響「懸命に考えてる顔が可愛い 」「この空気感‪が幸せすぎる」公開されたのは「単語をフィットさせろ！ Make a Word」というゲーム。提示された「最初の文字」と「最後の文字」に合うよう、間の文字を埋めて単語