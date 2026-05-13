社会学者の古市憲寿氏が13日、フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」にコメンテーターとして生出演し、福島県郡山市の磐越自動車道で、高校生の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故を受け、高校の部活動のあり方に疑問を呈した。捜査関係者によると、練習試合のため福島県へ向かっていた新潟・北越高の男子ソフトテニス部の部員らを乗せたバスが、6日午前7時40分ごろ、郡山市の磐越道上り線で、速度を落とさずクッション