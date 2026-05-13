元ＴＢＳアナウンサーの吉田明世が１２日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。Ｘで見かけた女性アナウンサーに対する投稿について、「みんながみんなそうではない」との思いを告白した。吉田アナは、子の保護者たちと接するときは「女性アナウンサーは嫌われているという気持ちで接するようにしています」と言い、「周囲からは厳しい目で見られる職業」だと考えていることを明かした。吉田は以前、Ｘで「