こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年5月13日は、天井付近の空気を循環させることができる、山善（YAMAZEN）の「導光板ファン付LEDライト AFFALC-S60VE」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 [山善] シーリングライト ファン付き E26ソケットタイプ 導光板 LEDライト 風量4段階 / 調光・調色3段