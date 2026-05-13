Photo: 門岡 明弥 ROOMIE 2025年7月20日掲載の記事より転載暖かくなると意識し始めるのが「こまめな水分補給」。外出時はウォータータンブラーを活用し、家にいるときは無印良品のこんなアイテムを使っています。無印良品の保温保冷卓上ポット Photo: 門岡 明弥 昨年末から愛用している、無印良品の「広口で洗