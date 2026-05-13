【億万みくじ第1弾】 5月13日 発売 価格：3,980円（別途送料990円） 販売口数：655口（数量限定のため、完売次第終了） アップライジングは、ウイスキーくじ「億万みくじ第1弾」の販売を5月13日より開始した。価格は3,980円＋送料990円。 ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から1口につき1本がランダムで届く、抽選型の販売サ&