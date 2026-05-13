俳優・川粼麻世（６３）が１３日、ブログを更新し、旧知の有名女性芸能人に偶然出くわしたと明かした。川粼は「この間芸能人と出逢える街原宿表参道でぶらぶら買い物をしてました腕時計好きの俺ｓｗａｔｃｈに気になる商品があるので見てたら後ろから有名芸能人に声をかけられたのです振り向くとすらっとスタイリッシュなスタイルで帽子にサングラスの美女でした！『麻世さ〜ん！！』」とつづった。声をか