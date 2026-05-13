欧州各国を代表するアーチストが優勝を争う「ユーロビジョン・ソング・コンテスト」にサンマリノ代表として出場したカルチャー・クラブのフロントマン、ボーイ・ジョージ（６４）が決勝進出を逃してしまった。英紙サンが１３日、報じた。同コンテストは今年で７０周年目を迎え、欧州各国を中心とした約４０か国の代表アーティストがパフォーマンスを行い、視聴者投票などで優勝を争う国際的音楽祭。ジョージはオーストリア・ウ