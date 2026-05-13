フェニックスバトルスーパーフェザー級1000万円トーナメントボクシングの「フェニックスバトルスーパーフェザー級1000万円トーナメント」準々決勝の3試合が12日、東京・後楽園ホールで行われた。昨年11月から始まった今大会。優勝賞金は1000万で世界やアジア、日本のランキングに食い込む、A級ボクサーの猛者たちがしのぎを削っている。この日、熱戦を制しベスト4に進んだ3人に、1000万円を獲得した際の使い道を聞いた。「ミ