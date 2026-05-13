じわりと増えてくるハンタウイルスの感染者。潜伏期間が極めて長い上、発症すると急激に重篤化するやっかいな感染症だ。2026年5月13日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）では、コメンテーターの玉川徹さんが治療を行う際に「先手をうってすぐにＥＣＭＯ（体外式膜型人工肺）を使えば」命を救えるのではないかとの見解を述べた。「ハンタウイルスは潜伏期間が数日から6週間と幅広い」番組では、米人医師、コーンフ