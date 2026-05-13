ハードロックバンドのキッスが新曲の制作に着手した。ジーン・シモンズが、キッスがスタジオ入りしていることを発表。ポール・スタンレーとともにすでに新曲をレコーディングしたという。 【写真】超注目二世同士がタッグ！ そっくりな父はそろって世界的バンドのメンバー 2017年にリリースされたボックスセット「Gene Simmons Vault」でエグゼクティブ・プロデューサ}