活動弁士の坂本頼光が13日までに、自身のX(旧ツイッター)を更新。「弟子が来ないかなぁ」と嘆いた。通常、弟子入りは志望者が師匠に教えを請うため、弟子側が師匠に入門をお願いする。だが頼光にその志願者がおらず、逆に“弟子募集”となった。 【写真】神田伯山「芸界の宝」国民・榛葉幹事長が「餓死はしない」とエール この状況は活動弁士を取り巻く環境が大きい。活動弁士とは無声映画にスクリーン