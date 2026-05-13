LITALICO（7366、東証プライム市場）。障害者就労支援事業が柱。【こちらも】JPMCはPER10倍台でも7期連続増配、安定収益モデルに注目創業者は現在も大株主の佐藤崇弘氏。学生時代に親から借りた100万円で2000年からデイトレードをはじめ、1年弱で倍にしたという「投資の達人（?）」ともされる。起業家志向の御仁であり、障害を持った叔父の話をキッカケに2002年に知的障害者施設を設立。また5カ所の高齢者用グループホームを