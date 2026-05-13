AIブームが、ゲーム株にも逆風をもたらし始めている。直近の決算では、ソニーと任天堂の見通しや株価反応に違いが出た。【こちらも】値上げ局面で小売株に逆風、イオン・セブンの分かれ目は客数と利益率ロイターによると、AIデータセンター向け需要の拡大により、メモリー価格は2026年1-3月期に前四半期比で約2倍となり、今四半期も最大63%上昇する見通しだ。ゲーム機や周辺機器に使うメモリーの調達コストが上がる中、ソニー