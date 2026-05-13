北中米W杯に荒木友輔氏、三原純氏の2名が参加する日本サッカー協会（JFA）の審判委員会は5月13日、東京都内でレフェリーブリーフィングを実施した。北中米共催ワールドカップ（W杯）に向けたルール改正が紹介されたほか、大会に審判員として参加する荒木友輔氏、三原純氏が意気込みを語った。今回のルール改正では、主にアクチュアル・プレーイング・タイム（APT）を長くするための措置と、ビデオ・アシスタント・レフェリー（