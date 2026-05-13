3月から劇場公開されているSF映画「プロジェクト・へイル・メアリー」が、Amazon Prime Videoではやくも配信スタートした。見放題配信ではなく、レンタル配信/セルスルー配信となっており、価格はレンタル(30日間)が2,000円、セルスルーが3,300円。いずれもUHDでの配信。 アンディ・ウィアーによるベストセラー小説を実写映画化した作品。 理科の教師であるライランド･グレース