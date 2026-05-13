第1回映画館大賞授賞式およびスペシャル座談会が12日、都内の会場で開催。映画館大賞に『国宝』が輝いた。授賞式にはアンバサダーを務めるタレント・映画コメンテーターのLiLiCoとアーティストのLEO（BE：FIRST）が登壇した。【写真】アンバサダーを務めるLiLiCo＆LEO映画館大賞は、全国の映画館スタッフが「映画館で働いているスタッフだからこそ選べる、そして、より多くのお客様に映画館で観てほしい作品」を投票し、選ばれ