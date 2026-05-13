お笑いコンビ「千鳥」ノブが、２００９年Ｒ−１グランプリ王者のお笑い芸人・中山功太と「サバンナ」の高橋茂雄の騒動に言及した。ノブは１３日までにＸ（旧ツイッター）を更新。中山が高橋茂雄から「いじめられていた」とした発言を撤回し謝罪したポストを引用。「超面白い先輩と超面白い後輩です！大好きです！」とつづった。ノブの投稿に元「天竺鼠」でお笑いタレントの天竺川原も反応し、自身のＸで「クセがすごい２人で