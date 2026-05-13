タレント・中山秀征（58）の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）が12日、自身のインスタグラムを更新。息子たちとのプライベートショットを披露した。白城は「昨日会えなかった長男と三男から〜嬉しいなぁ〜」とつづり、長男で俳優の中山翔貴、三男と花束を手にした3ショットを投稿。「母幸せ」と結んだ。これにファンからは「素敵な息子さんイケメン」「息子さん父母の良いとこ取りのお顔立ちですね」「