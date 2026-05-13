皇居内の水田で田植えをされる天皇陛下＝13日午前（宮内庁提供）天皇陛下は13日、皇居内の生物学研究所の近くにある水田で田植えをされた。農業奨励のための恒例行事で、青色のシャツに長靴姿で水田に入り、腰を落として苗を1株ずつ丁寧に植えた。苗はうるち米のニホンマサリと、もち米のマンゲツモチで、陛下が4月にまいた種もみが育った。宮内庁によると、9月に稲刈りを予定している。皇居での稲作は昭和天皇が始め、上皇