横浜からトレードでソフトバンクに入団し、記者会見する山本祐＝13日、みずほペイペイドームソフトバンクにDeNAからトレードで加入した山本祐大捕手（27）が13日、みずほペイペイドームで入団記者会見に臨み「どこまで通用するかは未知数。1勝でも勝ちに貢献できるように頑張りたい」と意気込んだ。DeNAでは日本一に輝いた2024年にベストナインとゴールデングラブ賞を受賞した。今季は28試合に出場し、シーズン途中の移籍には