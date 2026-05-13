リアルな人形たちが井戸端会議をしているところに遭遇した2匹の柴犬さん。そっと近づいていったと思ったら…可愛すぎる『まさかの勘違い』が話題になっています。 思わず納得してしまう、微笑ましいその光景は記事執筆時点で70万回を超えて表示されており、1.4万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『リアル過ぎる人形』を前にした2匹の犬→近づいたと思ったら…勘違いで見せた『まさかの行動』】 リアル