チャンピオンズリーグでは惜しくも準決勝でパリ・サンジェルマンに敗れたが、9日に行われたブンデスリーガ第33節ではFWマイケル・オリーセのゴールでヴォルフスブルクを1-0で撃破したバイエルン。すでにブンデスリーガ制覇は決めているが、バイエルンに油断はない。23日には大事なシュツットガルトとのDFBポカール決勝が控える。何よりの強みは、今季の通算得点数が100を超えているバイエルンの前線トリオだ。ヴォルフスブルク戦で