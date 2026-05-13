先日はチェルシーと1-1で引き分け、現在4位のリヴァプール。昨季はプレミアリーグを制したが、今季は困難続きのシーズンだった。指揮官アルネ・スロットは「計画通りの夏（補強）を過ごすことができれば、来季は今と全く違うチームになると確信している。結果の面でも、物事の見え方においても変わるだろう」と自信を見せるが、課題は多い。英『Liverpool Echo』はリヴァプールの復活に何が必要かリストアップしているが、まずは退