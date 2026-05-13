ハンジ・フリック指揮の下、3冠を達成した2019-20シーズンのバイエルン。そのチームを中盤から巧みにコントロールしていたのがチアゴ・アルカンタラだった。現在のバイエルンも中盤にクオリティの高い選手を擁しているが、チアゴのようなタイプのMFはいない。独『Bavarian Football Works』によると、クラブOBで元ドイツ代表GKのオリバー・カーン氏はチアゴのようなMFが今のチームにも欲しいと語る。「今のバイエルンMF陣はプレイ