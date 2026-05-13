10日にレアル・マドリードとのクラシコを制し、ラ・リーガ制覇を決めたバルセロナ。この勝利により、1つの記録を作ったのがバルセロナDFジョアン・カンセロだ。カンセロは2024年からサウジアラビアのアル・ヒラルでプレイしていたが、今冬にバルセロナへ移籍することに。超攻撃的サイドバックのカンセロは左右両方のサイドに対応でき、サイドバックに多くの怪我人が出ていたバルセロナにおいて貴重な戦力になった。そして今回のラ