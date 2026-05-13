来月開幕予定の北中米ワールドカップに臨む各チームは、11日(現地時間)までに予備登録メンバー55名のリストを提出するように国際サッカー連盟(FIFA)から求められていた。そして、この予備登録メンバーの選考でスペインのルイス・デ・ラ・フエンテ監督は一つの大きな決断をしたようだ。『Marca』をはじめとした複数のスペインメディアによれば、デ・ラ・フエンテ監督はこの55名の予備登録メンバーの中にダニ・カルバハルを入れてい