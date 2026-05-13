来月開幕予定の北中米ワールドカップに優勝候補の一角として臨むイングランド代表は、国際サッカー連盟(FIFA)に対して予備登録メンバー55名の名前が記載されたリストを11日までに提出した。この予備登録メンバーの詳細をイングランドサッカー協会は明らかにしていないが、『The Telegraph』をはじめとした複数の現地メディアは、ブライトンのダニー・ウェルベックが予備登録メンバーに選ばれていると報じている。世界トップクラス