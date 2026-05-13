徳島駅の自動改札設置工事が始まるJR四国は2026年5月13日、徳島駅の自動改札機について、6月13日（土）から使用を開始すると発表しました。5月18日からは設置工事が始まります。【ついに！】これが「自動改札化された徳島駅」のイメージです（画像で見る）徳島駅は現在、「有人改札だけ」の駅で、交通系ICカードなどが使えません。2025年3月に鳥取駅へ自動改札機が導入されて以降、47都道府県の代表駅で唯一の自動改札がない駅